"We

are killing Sony"

Via des documents internes de Sega de pas moins de 272 pages, on apprend que la société japonaise étaitconvaincue qu’elle battrait laavec sa consoleDes e-mails datant de 1996 montrent que le président dea déclaré, il était persuadé que latuerait la console deaudéclarant mêmeque les détaillants ne pouvaient pas mesurer les ventes car la console se vendrait instantanément.Entre 1994 et 95 la Saturn, portée par la popularité de, a en effet dépassé laaumais ce succès n'a cependant été que de courte durée, au moment oùa été lancé en 1997 les ventes de la console deont décollé pour de bon et juste avant en juillet 1996,a présenté sa démission.Les documents divulgués révèlent également certaines raisons potentielles de l'échec de lapensait que son marketing était pire que celui deet que laétait la console la plus belle des deux.a aussi reconnu plus tard la supériorité des jeux de laet a déploré en interne le manque de support tiers pour la. À un moment donné,pensait qu'allait cesser le développement de jeux pour sa console.Suite à l'échec de ses consoleset, la société a quitté le marché des constructeurs en. Ironiquement,allait également sortir sa console la plus vendue au cours de cette génération,sadétient toujours le record avec plus de 155 millions d'unités .