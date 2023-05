Jeux Vidéo

(Mise à jour de l'article écrit pour les 10 ans en 2013 : https://www.gamekyo.com/blog_article305081.html . Et dire qu'à l'époque l'E3 2003 me semblait loin, alors que maintenant j'ai l'impression d'avoir écrit ce truc il y a pas longtemps, alors que ça fait 10 ans aussi...)Le logo d'Atari qui trônait sur le Convention Center...Beyond Good & Evil dévoilé...On reste chez UBI, avec Prince Of Persia : The Sands Of Time. Reboot de la licence (après le raté Prince of Persia: Arabian Nights / 3D sur PC & DC que tout le monde a oublié). Ubisoft reprend magistralement la licence en main. La saga des sables du temps a même eu droits à plusieurs épisodes et même à un film ! 20 ans après on attend des infos sur le remake du jeu, mais aussi sur un nouveau POP, vu que la licence a été laissée un peu à l'abandon au profit des Assassin's Creed.Encore UBI. Far Cry dévoilé lors du salon. 20 ans après la licence est toujours d'actualité, le dernier épisode est sorti en octobre 2021 (déjà). A noter que parallèlement Crytek le développeur de ce 1er Far Cry a continué de son côté sa propre série Crysis.Call Of Duty dévoilé (le vrai 1er COD sur PC, pas le Finest Hour des consoles). C'était la réponse d'Activision au Medal Of Honor d'EA. Le jeu est développé par Infinity Ward, une boite montée par les anciens employés de la société "2015" (c'était le nom de l'entreprise), développeurs de... Medal of Honor : Débarquement allié... A noter que beaucoup d'employés dont les fondateurs Jason West et Vince Zampella sont partis chez EA au sein du studio Respawn Entertainment.Le 2eme épisode de Deus Ex dévoilé ! Contrairement au 1er, cet opus est pensé aussi pour la console XBox et plus accessible au grand public avec un gameplay beaucoup plus simplifié, Invisible War fut assez mal accueillit. Et la licence fut laissée à l'abandon pendant de nombreuses années.Après Deus EX Invisible War, Eidos et Ion Storm dévoile aussi Thief 3 (Dark Project : Deadly Shadows) aussi sur PC & XBox. Et comme pour Deux Ex nous avons eu une suite/reboot chez Square Enix & Eidos il y a une dizaine d'année.Toujours chez Eidos, l'annonce le "cinquième épisode" de la série Legacy of Kain. Baptisé Legacy of Kain : Defiance pour PC, PS2 & XBox. Après cet épisode la licence fut abandonnée... Plusieurs projets ont été annoncé, mais à chaque fois ils ont été annulé… Et la je me demande ce que branle Embracer, pourquoi ils ressortent pas des jeux, voir des "remasters" de plein de jeux cultes dont ils ont récupérer les droits.Le cultisme et jamais égalé Half-Life 2 dévoilé au salon ! 20 ans après, on attend un Half-Life 3 ou au moins un Half-Life 2: Episode Three qui était la troisième extension/suite de HL2 prévue par Valve... Nous avons quand même eu droit en 2020 au jeux VR Half-Life : Alyx, et lui aussi n'a jamais été égalé…Konami dévoile les 1eres images et les trailers de Metal Gear Solid 3 sur PS2 & de Metal Gear Solid : The Twin Snakes sur GC. 20 ans après un remake de MGS3 vient d'être annoncé !Capcom dévoile le 1er trailer de Resident Evil 4. Mais comme vous le savez le jeu a subi des changements et cette version (de l'homme au crochet) n'a jamais vu le jour. Après une baisse qualitative dans les jeux (RE5 & 6… Même si ils se sont bien vendus), la série est toujours devant la scène, surtout cet épisode 4 ! Dernièrement, un portage VR du jeu d'origine est sortie en 2021 sur Meta Quest 2, un vrai remake est sorti il y a 2 mois, et un mode VR pour le PSVR2 est prévu.F-Zero GX bien qu'il eût été dévoilé à l'E3 2002, il revient en 2003 avec une version jouable pour la presse. 20 ans après on attend toujours une suite...Annoncé aussi à un E3 précédant (2001) Mario Kart : Double Dash!! avec son concept de deux personnages sur un même kart, revient à cet E3 aussi avec une démo pour les journalistes et un trailer.A noter aussi, qu'on a pu voir plein d'autres jeux cette année ! 1080° Avalanche, Star Fox Assault, Gran Turismo 4, True Crime : Streets of L.A., Halo 2, Dino Crisis 3, Final Fantasy 11, Painkiller, Pikmin 2, The Legend Of Zelda : Four Swords et le Tetra's Trackers qu'on n'a jamais eu en occident (et inclus dans Four Swords au Japon il me semble) etc…Allez jeter un coup d'oeuil ici pour voir la liste : http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00003111/e3-2003.htm Mais c'est surtout lors de cet E3 que Sony a annoncé le développement d'une Playstation Portable !20 ans après la révolution PSP, cette portable que l'on peut aussi considérer comme la 1ere console hybride car on pouvait aussi la brancher sur sa TV, et même y jouer avec un pad Dualshock, Sony vient d'annoncer le Project Q. Toujours en avance sur les autres, Sony a décider de miser tout sur le streaming, plutôt que de sortir une "vrais" console portable qui serait chère et qui aurait sa propre ludothèque.