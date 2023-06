Jeux Vidéo

En 1995 Sega sort aux US la Nomad, la 1ere console hybride

La 1ere console hybride de Sony.

la 1ere console à obtenir une station d'accueil.

La Switch est donc bel et bien la 1ere console a avoir été pensée comme hybride lors de sa conception.

Bon un petit article de blog, pas spécialement pour savoir qui a la plus grosse, etc… C'est juste pour rappeler une partie de l'histoire du jeux vidéo, car j'ai l'impression que les gens oublient (ou plutôt ils font semblant d'oublier quand ça va dans leurs sens...)Et avant que ça chiale je ne remets justement pas en question le génie de Nintendo.(avec la résolution qui change en mode portable pour améliorer l'autonomie, les joycons qui sont détachables pour jouer sur la TV et qui se "rangent" et se rechargent ensuite sur la console, même si beaucoup de monde a dû acheter le pad pro, etc…) et surtout ils ont réussi à en faire un succès commercial de folie.au point d'oublier les précédentes consoles qui proposaient de jouer en portable mais aussi sur sa TV.. Comme la Megadrive, on pouvait jouer à 2, donc pas de limitation par rapport aux consoles de salon de l'époque. Le seul défaut c'est que le joueur 1 (ou quand on jouait en solo) devait obligatoirement jouer sur les contrôles de la portable, le port pour la manette externe était destiné seulement au joueur 2.- En 2004 Sony sort la 1ere PlayStation Portable, elle n'était pas du tout hybride, mais j'en parle ici pour signaler qu'il y avait des accessoires (non officiel) de merde avec des miroirs et une caméra pour récupérer l'image, qui se fixait sur la PSP ( https://gamergen.com/actualites/psp-tv-adaptor-27440-1 ), et donc il y avait une demande.- En 2007, Sony rajoute enfin une sortie vidéo à la PSP lors de la sortie de la Slim (PSP 2000). Malheureusement les jeux ne pas fonctionnent pas sur les "vieux" téléviseurs qui ne savent pas gérer la sortie à balayage progressif (480p) seule les TV plus récentes, dont les TV HD, passent les jeux avec le câble YUV/Component.A noter que même si l'écran de la console s'éteint quand on joue sur la TV, on doit toujours s'en servir comme pad. Officiellement, il n'est encore impossible de jouer avec une vraie manette (hors hack, mod, ou avec un accessoire + pad non officiel : https://youtu.be/ltb3javi2cY ). Sony sort aussi un dock officiel avec une télécommande pour regarder les UMD Video sur sa TV, mais comme on ne peut pas brancher de pad, cela n'a pas d'importance pour le jeux vidéos.- Sony continu à mettre en avant la possibilité de jouer sur la TV sur la PSP 3000 "Brite" en 2008 (Pour rendre compatible les jeux sur les "vielles" TV qui ne géraient pas le progressif).- Sony croit toujours à ce concept de console hybride, en 2009 lors de la sortie de la PSGo, ils proposent un nouveau dock dédié à cette nouvelle console révolutionnaire pour l'époque, mais l'arrivée du Bluetooth dans la PSPgo amène aussi la possibilité de se connecter et de jouer avec une Sixasis ou une DualShock 3. C'est donc- En 2012, la NeoGeo X, en plus de la sortie HDMI, la console propose aussi une coque incluse avec la console avec en plus de la sortie TV et l'alim aussi, des entrées pour les pads.- En 2017 sort la Nintendo Switch qui va révolutionner le marché des consoles.Même si plus tard, ils ont sorti une version uniquement portable avec le modèle Lite.Sources :Et les pages Wiki US des différentes consoles.Je me suis juste penché sur le concept simple d'hybride pour les consoles de jeux, pour moi c'est avant tout une console portable qui propose aussi de jouer sur sa TV. Mais pour ce qui est des appareils hybrides en général, Nintendo s'est peut être inspiré d'autres tablettes ou ordinateurs, mais pour les contrôleurs détachables c'est bien eux qui l'ont fait en 1er, et il y a presque 40 ans ! Si ça vous intéresse :Voila, si vous en avez envie, donnez moi votre avis.- La Sega Nomad (portable, sortie TV, pad externe uniquement pour le 2eme joueur)- La PSP Slim (portable, sortie TV, pas de pad externe officiellement)- La PSPGo (portable, sortie TV, dock, pad en bluetooth)- La NeoGeo X (portable, dock, pads externes)- La Nintendo Switch (n'est pas une déclinaison d'une console déjà existante)