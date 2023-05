Il y a 10 ans jour pour jour, je recevais ma Ouya !Dans le monde en constante évolution des consoles de jeux vidéo, une tendance étrange avait émergé il y a une dizaine d'années, avec l'apparition d'une nouvelle catégorie de consoles "éphémères". Bien avant que la Ouya ne fasse son apparition, Nintendo avait déjà révolutionné l'industrie avec la sortie de la Wii U. Cette console visionnaire était bien plus qu'un simple pas en avant technologique.Ainsi, la Ouya peut être considérée comme une tentative de suivre les pas de Nintendo dans le domaine de l'éphémère, mais la véritable précurseuse reste la Wii U.Comme d'habitude avec Sony qui cherche toujours à copier, ils n'ont pas réussi à reproduire le concept éphémère de la Wii U avec leurs consoles de salon PlayStation. Au lieu de cela, ils ont juste donné naissance à la PS Vita, une console portable qui a rapidement disparu de la scène. Alors que Nintendo a osé innover avec la Wii U, offrant une expérience de jeu unique, Sony n'a pas pu suivre le même chemin.

Like

Who likes this ?

posted the 05/28/2023 at 03:18 PM by famimax