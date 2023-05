Découvrez Midnight Witch, un visual novel captivant qui vous entraîne dans une expérience narrative unique, mêlant magie, horreur et humour grinçant. Préparez-vous à plonger dans un récit palpitant où rien n’est ce qu’il semble être.



Dans ce jeu, vous incarnez un étudiant dont la vie paisible est bouleversée lorsque votre nouvelle professeur révèle sa véritable identité de sorcière. Vous et les autres étudiants êtes pris au piège dans l’amphithéâtre, condamnés à affronter la mort qui vous guette un par un. Votre objectif : échapper à ce cauchemar, découvrir la vérité derrière les machinations de la Sorcière et sauver ceux que vous aimez.



Tout au long de l’aventure, vous serez confronté à des choix difficiles, qui influenceront le déroulement de l’histoire et conduiront à différentes conclusions. Les actes cruels de la Sorcière vous mettront à l’épreuve, et votre capacité à prendre des décisions délicates sera mise en jeu.



L’atmosphère unique de Midnight Witch est sublimée par la magnifique bande-son composée par In Uchronia, les talents acclamés derrière les événements StarCraft II Iron Squid & Nation Wars. Chaque note musicale contribue à créer une ambiance immersive, renforçant les moments de tension et d’émotion.



Le développement de Midnight Witch a débuté en 2021, inspiré par des visual novels tels que Doki Doki Literature Club! et Find Love or Die Trying. Les développeurs ont souhaité exploiter le potentiel narratif intense de ce genre de jeu, en proposant une histoire tragique mettant en scène des personnages complexes. Leur objectif était de captiver les joueurs et de les faire vivre une expérience riche en émotions.



En tant que développeurs indépendants, l’équipe de Midnight Witch a pris la décision généreuse de proposer le jeu gratuitement. Ils souhaitent ainsi rendre leur création accessible à tous, tout en recueillant des retours précieux pour améliorer leurs compétences. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de rendre hommage à la communauté des développeurs de jeux qui les a inspirés.



Midnight Witch offre une narration dynamique, des illustrations en haute définition et des fins multiples guidées par vos choix. Plongez dans ce monde ensorcelant et préparez-vous à vivre une aventure captivante où vos décisions auront un impact significatif.

Sortie prévue le 31 mai prochain sur Steam !