HelloJ'suis parti à la découverte de Teslagrad 2, un petit metroidvania (ou puzzle plateform je ne sais pas trop comment le définir) qui est la suite du premier épisode qui était déjà plutot fort sympathique !Avec enigmes basés sur les pouvoirs électriques (attraction, répulsion, déplacement dans des câbles électriques), le jeu se veut fort agréable, accessible quelque soit les plateformes de jeu que vous possédez (il serait top sur Steam Deck) avec une direction artistique sympathique et plutôt originale ^^ !Teslagrad 2 est disponible depuis hier sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series, Microsoft Windows. Sachant que le premier épisode était sorti en 2013 et qu'il est disponible en version remastered d'ailleurs