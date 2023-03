... Bayonedeception 3 ? (même si dans un genre différent évidement).Au vu de la demo (et sans lire les tests) je m'attendais a un jeu lineaire, un truc narratif/action typé indé et en faite non c'est un petit jeu d'action/aventure avec une map et plein de secrets partout (d'ailleurs la demo s’arrête pile quand le jeu commence a vraiment de dévoiler).Je suis a 28% du jeu et je suis sous le charme.La DA est superbe, l'OST bien plus inspiré, les combats moins diversifié qu'un vrai Bayonetta mais tout de meme fun, les espèces de sanctuaires sont pour certains plutôt cool ect...Pour l'heure niveau defauts je dirais juste que la carte est un peu bizarrement foutue et que le jeu est un peu trop simple (surtout qu'on peut farmer easy puisque tout repop facilement). A voir la suite.Meme si ça vaut pas un Zelda si vous cherchez un ptit jeu d'aventure, il est très sympa meme si 60 boules peut paraitre un peu cher, il dure quand meme apparement autour des 13 heures.