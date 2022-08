Dans une interview sur le site japonais Comic Days, Yoshida explique qu'il sait que le système de combat de FF16 ne conviendra pas a tout les puristes habitués au tour par tour traditionnel de la série."Nous voulions que le monde, en particulier la jeune génération, joue au jeu", déclare Yoshida affirmant que de nombreux jeunes adultes ont entendu parler de la série Final Fantasy mais n'y ont jamais jouée."De plus les jeux grand public de nos jours sont des jeux intuitifs où quand vous appuyez sur un bouton le personnage s’exécute directement et le style RPG traditionnel de combat au tour par tour ne leur est plus familier.C'est aussi un fait que les gens deviennent moins familiers avec le style démodé des RPG où vous vous battez en sélectionnant des commandes. C'est pourquoi les combats de Final Fantasy 16 sont très basés sur l'action.Bien sûr, je ne pense pas que nous serons en mesure de satisfaire les demandes de tout le monde, alors j'ai dit à tous les membres de l'équipe que la première chose que nous devons faire est de créer quelque chose que nous pensons être amusant et de nous assurer que ça atteigne les gens."Yoshida avait précédemment défendu le nouveau système de combat le mois dernier, en avouant que meme si il aimait le tour par tour et qu'il voulait continuer a en faire, les A-RPG touchaient un publique plus large, en particulier la jeune generation.