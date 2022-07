Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida revient sur le choix de ne pas proposer d'open world Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida revient sur le choix de ne pas proposer d'open world

Le retour au monde ouvert de Final Fantasy XV, du moins « jusqu'au bateau », n'était aucunement un nouveau point de départ pour une franchise qui a toujours souhaité changer ses intentions d'un épisode à l'autre, preuve en est de Final Fantasy XVI qui délaissera cet aspect pour une progression plus linéaire même s'il reste quelques zones d'ombre sur le sujet, qui sera peut-être levée en fin d'année avec la prochaine grosse bande-annonce.



Dans tous les cas, pour Naoki Yoshida, le retrait de l'open-world a été décidé dès le début du développement et vient d'une volonté d'un développement plus stable et mieux organiser : par une linéarité éventuellement relative, l'équipe peut se consacrer avant tout au scénario et au rythme très soutenu de l'aventure tout en permettant un lancement aussi vite que possible, sans avoir besoin de le « sortir en plusieurs parties ».



« Il n'est pas possible de tout avoir. Si nous avions eu un temps de développement d'environ 15 ans, nous aurions peut-être eu l'occasion de tenter le monde ouvert. […] Mais pour offrir la meilleure histoire dans une expérience de qualité cinématographique, nous n'avions pas besoin de cela. »



Rien qui n'empêchera d'avoir des choses annexes, Final Fantasy X comme FFVII Remake l'ayant fait avant lui, en souhaitant que la qualité soit au rendez-vous.