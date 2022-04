Le Wii Sport de la Switch sort cette semaine, allez-vous l'acheter ?1) Day One (j'ai les oeufs de paques a faire disparaitre)2) Non Merci (j'ai encore l'angoisse des parties de Wii Sport avec Tonton en tete)3) Quand j'aurais la Switch4) Quand ça aura baissé ou en occaz5) Autre

Like

Who likes this ?

posted the 04/24/2022 at 09:29 PM by guiguif