Il a remporté 6 Oscars. Il a remporté 6 Oscars.

Meilleur filmCoda - Philippe RousseletMeilleure réalisationJane Campion – The Power of the DogMeilleur acteurWill Smith pour le rôle de Richard WilliamsMeilleure actriceJessica Chastain pour le rôle de Tammy Faye MessnerMeilleur acteur dans un second rôleTroy Kotsur pour le rôle de Frank Rossi dans CodaMeilleure actrice dans un second rôleAriana DeBose pour le rôle d'Anita dans West Side StoryMeilleur scénario originalBelfast de Kenneth BranaghMeilleur scénario adaptéCoda de Sian Heder adapté du scénario du film La Famille BélierMeilleurs décors et direction artistiqueDune - Patrice VermetteMeilleurs costumesCruella – Jenny BeavanMeilleurs maquillages et coiffuresDans les yeux de Tammy FayeMeilleure photographieDune – Greig FraserMeilleur montageDune – Joe WalkerMeilleur sonDune – Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill et Ron BartlettMeilleurs effets visuelsDune – Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor et Gerd NefzerMeilleure chanson originaleNo Time to Die dans Mourir peut attendreMeilleure musique de filmDune – Hans ZimmerMeilleur film internationalDrive My Car (Doraibu mai kâ) de Ryūsuke HamaguchiMeilleur film d'animationEncanto : La Fantastique Famille MadrigalMeilleur film documentaireSummer of SoulMeilleur court métrage de fictionThe Long GoodbyeOscars d'honneurSamuel L. Jackson / Elaine May / Liv UllmannPrix humanitaire Jean HersholtDanny GloverEt il y a eu ce moment improbable.