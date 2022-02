... Je surkiffe Elden Ring ! Je ne m'y attendais pas du tout, après un live découverte à rallonge ^^ ! J'étais tout fier de faire mon premier mini donjon (jugez pas, j'suis totalement une quiche à ces jeux. Mais j'progresse !).Si vous n'avez jamais joué à un souls, ou que vous avez peur que ce soit trop difficile pour vous, je vous propose la vidéo de Ex Serv, tellement posé et sincère qu'il ne peut que vous faire aimer ce jeu. Je vous conseille quand même de passer avant 2 à 3 heures dans ce monde à le découvrir, avant de regarder la vidéo d'Ex Serv (sauf pour la sélection du personnage, je regrette ma classe, j'aurais préféré un Samurai ou un magicien qui sait se soigner).Grosse surprise pour ma part. J'espère que j'arriverais à le finir un jour (mais ce n'est pas la victoire l'important, mais le chemin pour y arriver).Quelques captures perso :

posted the 02/26/2022 at 02:30 AM by suzukube