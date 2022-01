Disponible dès maintenant, FF Spy Racers est enfin adapté à la Xbox Series S, X et PS5 !Cerise sur le gâteau, vous pourrez jouer à 2 sur le même écran !Notez que la version Next-Gen vous sera proposée gratuitement si vous possédez déjà la version Xbox One ou PS4 du jeu (pas de taxe Next-Gen ici, merci Bandai Namco ^^ !).

Inspiré de la série d’animation Fast & Furious : Spy Racers d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation, le jeu vidéo Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R voit le retour du célèbre réseau criminel d’élite SH1FT3R cherchant à provoquer le chaos. C’est à l’équipe de Spy Racer de les arrêter lors d’un tournoi de course électrisant qui s’étend de Los Angeles jusqu’au Sahara !

posted the 01/31/2022 at 07:51 PM by suzukube