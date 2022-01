Je suis en train de revoir mon organisation pour streamer depuis ma console (évidemment, c'est après avoir acheté un boitier d'acquisition HDMI d'une valeur de 169 € (heureusement acheté moins cher) que je me rends compte des prouesses exceptionnelles du streaming chez Xbox qui peut être utilisée... Bah oui, pour récupérer l'image de votre console sur votre PC), quand j'ai fait l'erreur de lancer Going Under...Et Oh My God, dès 2 min 54 , j'me suis perdu dans le jeu !Du coup, je me suis senti obligé de vous rappeler que le jeu est disponible dans le Xbox Game Pass, que c'est un excellent petit Beat'em'All qui est une satyre des multinationale actuelles (vous êtes une stagiaire non payée qui doit faire des tâches ingrates... C'est un délire, je vous laisse découvrir cela).J'avais déjà le jeu sur Nintendo Switch, mais j'avoue que la résolution et le framerate ne sont pas le même, rendant le jeu encore plus organique et.... Addictif.M'enfin voilà ! J'espère que si vous êtes créateur, cette vidéo vous aura évité l'achat d'un boitier d'acquisition HDMI, et si vous ne l'êtes pas, qu'il vous aura permis de découvrir cette petite pépite qu'est Going Under ^^ !Vous pouvez d'ailleurs y jouer directement sur le Xcloud ici si vous êtes abonné Xbox Game Pass Ultimate : https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/going-under/9nx3g3z38cv2