La serie a succes de Rumiko Takahashi (Ranma 1/2, Inuyasha, Rinne) aura le droit a un remake de 48 episodes pour cette année. C'est le studio David Production (Jojo) qui sera aux manettes.La premiere serie date de 1981, il y a aussi eu des films et OAV.

posted the 01/01/2022 at 06:09 PM by guiguif