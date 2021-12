Ce qu'il faut retenir des NFT Ubisoft (appelés "Digits") :

- Ce seront d'abord des objets pour Ghost Recon Breakpoint

- Premier drop le 9 décembre

- Les premiers NFT seront gratuits... mais vous pourrez les revendre sur des plateformes tierces

En 2009, un leak permettait de voir à quoi devait ressembler Beyond Good & Evil sur PS3 et Xbox 360 :Cette vidéo date de 2012, et le projet a été abandonné depuis.plus d'infos : https://twitter.com/game_obscure/status/1466693630492831747 Sinon Ubisoft se lance dans la NFT et la blockchain, son cours en bourse est en train de grimper en flèche, c'est le moment d'acheter des actions Ubi