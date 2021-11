Jeu Fini

Bien avant de devenir lui même constructeur, Sony était déjà dans les jeux video.C’est ainsi qu’ils publient debut 1994 Skyblazer sur Super Nintendo, un jeu de Ukiyotei a qui l’ont doit notamment l’adaptation de Hook sur 16bits ou encore les deux Metal Slug sur Neo Geo Pocket (qui seront leurs derniers jeux avant que la boite ne mette la clé sous la porte).L’histoire est simple: vous incarnez Sky un hero qui part sauver la belle sorciere Ariana des griffes du démon Ashura.- Un tres beau pixelart- Un gameplay agréable- De bons niveaux- Quelques boss bien sympathiques- Une superbe OST- Une petite Wordmap a la Mario- Durée de vie de 2h30/3h00- L’allonge du hero un peu courte- Uniquement en anglais (officiellement)- Encore une boite USA/EU dégueu par rapport a la JAPIl n’y a pas grand-chose a reprocher a Skyblazer. On a le droit a un jeu d’action/plate-forme au pixelart qui fait honneur aux plus beaux titres de la SNES. Le jeu n’est pas trop difficile, ni trop simple avec un gameplay agreable et assez aerien. La plupart des niveaux sont agréables a parcourir grâce a leur bonne DA et a de bonnes idées de level design. Vous avez aussi deux phases en Shoot Them Up et deux phases bonus en mode en vue de face a la Space Harrier. Il y a quelques bons boss (et d’autres un peu plus relou) et l’OST comporte quelques pistes vraiment excellentes.En faite la seule chose a vraiment reprocher a Skyblazer c’est qu’il est trop court. Seulement 2h30/3h00 grand max pour aller au bout, on aurait aimé en avoir tellement plus vu la qualité du gameplay et de l’univers. Et pour chipoter, l’allonge du hero est un peu courte ce qui fait que parfois on tape à coté alors qu'on pensait toucher l'ennemi et malgré le peu de dialogue le jeu n’est qu’en anglais (hors patch de fan).