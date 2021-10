Trailer US





Annoncé au State of Play pour les 25 ans de la saga.Sortie en 2022 avec un vrai framerate.- Une histoire qui changera en fonction des choix effectués- Une riche gamme de personnages jouables.- La liberté de voler dans l'environnement.- Une exploration où tout ce que l'on voit est un terrain d'aventure.- Le jeu Star Ocean avec les combats les plus speed de la serie- Des protagonistes de deux civilisations différentes qui s'affrontent.Le système "Double Hero" est de retour. L'histoire qui s’étend au-delà des etoiles se déroulera du point de vue de chaque protagoniste, l'un issu d'une civilisation avancée (science-fiction) et l'autre d'une planète sous-développée (fantasy). Les événements qui se déroulent au cours de l'histoire ainsi que les personnages alliés avec lesquels vous vous retrouvez diffèrent en fonction du protagoniste choisi par le joueur.Volez librement dans l'environnement !Dans ce jeu, les personnages ont la liberté de se déplacer à 360 degrés et peuvent même voler dans le ciel.Qu'ils explorent en sautant sur des étendues rocheuses et des toits, ou qu'ils se lancent dans des batailles en sautant des falaises, le jeu offrira aux joueurs une plus grande liberté dans leur approche des batailles.Les combats ont également évolué dans Star Ocean : The Divine Force. Les personnages peuvent donner l'assaut en se déplaçant à une vitesse incroyablement élevée, disparaître instantanément devant un ennemi, ou même vaincre une horde d'ennemis grâce à une compétence qui permet de tuer au coup par coup. Vivez des combats difficiles mais exaltantes tout en volant librement autour du monde.La Fédération Pangalactique... Depuis ses premiers jours dans le système Sol, cette organisation a cherché à apporter la paix et la tranquillité aux multitudes galactiques. Au fur et à mesure de leur expansion dans l'univers, de nombreux héros ont servi sous leur bannière, sauvant des planètes dans le besoin.Mais en l'an 583 SD, les choses ont changé. La Fédération Pangalactique, autrefois pacifique, est maintenant connue pour assimiler des planètes contre leur gré. Autrefois défenseurs de la justice, ils sont maintenant plongés dans l'obscurité.Raymond alias Ray, capitaine du vaisseau marchand Ydas, quitte la planète non fédérée de Verguld pour une mission de transport standard. Le travail est simple et la route familière, mais les choses tournent mal lorsque l'Ydas est attaqué par l'Astoria : un vaisseau de combat transportant un membre de la famille Kenny de la Fédération Pangalactique.Raymond et sa coéquipière Chloé sont contraints d'abandonner le navire au milieu du chaos et de se diriger vers la planète isolée et sous-développée d'Aster IV.Dès son atterrissage, Raymond est immédiatement attaqué par une faune locale peu amicale. Mais alors que tout semble perdu, sa vie est sauvée par la princesse héritière du Royaume d'Aucerius : Laeticia. Emerveillée par l'apparition soudaine de cet homme, Laeticia demande à Raymond de l'aider à sauver son royaume de la menace de l'Empire Vey'l voisin. Il accepte en échange d'une aide pour retrouver Chloé.Ainsi commence leur voyage sur Aster IV. Cependant, Raymond va bientôt découvrir qu'il n'a pas encore échappé à l'ombre de la Fédération Pangalactique.Dans ce jeu, il existe une gamme de personnages jouables en plus des deux protagonistes, et vous pourrez contrôler chacun des membres du groupe.- Raymond (oui il est pas aidé) alias RayUn jeune homme originaire de la planète non fédérée de Verguld. Il est le capitaine du vaisseau marchand Ydas de Lawrence Logistics, une société dirigée par sa famille. Sa confiance en lui le pousse souvent à se précipiter dans des situations imprudentes lorsqu'il s'agit de ses amis et de son travail au grand désarroi de l'équipage de l'Ydas. Raymond a un grand cœur et un bon sens des affaires. Son absence d'affiliation à la Fédération pangalactique signifie qu'il n'est pas lié par le Pacte de Préservation des Planètes Sous-Développées. Cette ouverture sincère à rencontrer les autres là où ils se trouvent quel que soit le niveau de développement technologique séduit Laeticia, mais laisse Albaird sur sa faim.- LaeticiaPrincesse du Royaume d'Aucerius : un grand territoire situé sur la planète sous-développée d'Aster IV. Sa personnalité radieuse et résolue est admirée dans tout le royaume, mais son attitude guindée trahit son penchant pour le port de l'armure et son habileté remarquable avec les doubles lames. Afin de remédier à la menace d'un pays voisin, Laeticia entreprend un voyage secret pour retrouver un certain individu. En chemin, elle rencontre Raymond, récemment échoué sur Aster IV. Les deux acceptent de s'entraider et commencent à voyager ensemble.- ElenaMembre de l'équipage du navire marchand Ydas et second de Raymond. Elle gère le fonctionnement de la quasi-totalité du vaisseau, et ses vastes connaissances et son comportement froid lui ont valu la confiance totale de Raymond et de l'équipage. Elena est constamment surprise par la propension de Raymond à l'imprudence, mais elle n'en a pas moins une haute opinion de ses qualités de chef.- AlbairdAmi d'enfance de Laeticia, il est maintenant à son service en tant que chevalier du royaume d'Aucerius. Il excelle en sémiomancie et dans le maniement du chakram. Son sens aigu de la loyauté envers Laeticia fait qu'il n'est jamais loin d'elle.Il ne fait pas confiance à Raymond lorsqu'il le rencontre en escortant Laeticia dans son voyage secret. Ne voulant pas aller à l'encontre de ses souhaits, il autorise à contrecœur Raymond à les rejoindre.