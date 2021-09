Bon.Comment ne pas être frustré par Lemnis Gate, qui est juste ultra fun et vraiment intéressant avec son concept novateur et son tout petit prix de 17 € (disponible Day One dans le Xbox Game Pass au passage), mais dont la réalisation est catastrophique sur Xbox Series S ?Le jeu passe de 60 fps à des framerate chaotique, sans même que le VRR puisse sauver le jeu car avec des framerate chutant probablement sous la barre fatidique des 45 fps (sur mon écran qui se désynchronise en dessous).On parle souvent de technique à la ramasse sur une console, ou de plaintes des performances de la Xbox Series S, souvent on peut en réalité plus que largement passer outre, mais là... Les développeurs ont vraiment vu trop gros - peut-être que bloquer le jeu en 30 fps aurait été souhaitable, ou de baisser sa résolution, je ne sais pas quel est le problème.Je n'ai plus qu'à réessayer sur mon PC, mais je crains le pire avec une i5 9400F et une GTX 1660Ti (mais au moins, je pourrais configurer le jeu comme je le veux) !Le pire, c'est qu'il n'y a aucun soucis sur le tuto :MAJ : Bon ça rame sévère sur Xbox Series S chez d'autres joueurs aussi.Par contre, sur PC, c'est juste nickel ! Avec la FOV à 90° c'est Roulez jeunesse !