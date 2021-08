Let's Play

Hello :-D ! J'ai enfin eu la chance de passer un peu de temps sur Warcry Challenge, un Fast FPS que j'avais repéré lors de l'E3 2021, lors de son annonce par GameRadar durantQu'en dire, si ce n'est que les passionnés de Super Meat Boy, Quake et autre ClusterTruck (pour ceux qui connaissent) devrait pas mal apprécier le côté nerveux et arcade du jeu !Pour ceux qui aimeraient essayer le jeu, une bêta fermée est prévue (il faudra remonter vos remarques aux développeurs). Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait (PC uniquement), je verrais ce que je peux faire pour vousBon week end à vous et bon jeu ^^ !MAJ : Ah bah voici la vidéo de la Bêta Fermée ^^ !Enregistrements : https://www.warcryfps.com/beta/