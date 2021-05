Bonsoir,



voilà je vois beaucoup de gens venter les services à abonnements dans le jeu-vidéo comme le Game Pass et statuer le fait que l'avenir ressemblera à cela.. comme Netlflix avec les séries.



Et ma réflexion et conclusion personnelle est que le jeu-vidéo, même si il partage des similarités avec les autres médias, est bien différent. Et que même si je pense que les services à abonnements vont visiblement et probablement trouver quantité d'amateurs.. ils ne vont pas devenir la seule et unique option dominante.



Simplement parce qu'il y a des jeux-vidéos que l'on ne consomme pas comme des séries ou des films.



Il y a bien des joueurs qui aiment essayer et jouer à plein de jeux différents mais il y en a d'autres qui ne s'intéressent qu'à quelque uns. Et pour qui l'achat définitif de quelques jeux est plus intéressant que de payer un abonnement pour les louer..