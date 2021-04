La PS5 et PS5 Digit ainsi que leurs accessoires sortiront le 15 Mai en Chine Continental pour des prix équivalents aux prix euros.Le PS+ Collection chinois integrera les jeux suivants:- Final Fantasy XV- Gravity Rush 2- Hardcore Mecha- Helldivers: Dive Harder Edition- Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds- Journey- The Last Guardian- LittleBigPlanet 3- Loco Roco Remastered- Ratchet & Clank- Tearaway- WipEout Omega CollectionEst aussi confirmé une version PS5 de Lost Soul Aside