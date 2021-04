Il a été reporté il y a quelques jours par le groupe Does It Play (un collectif sur la préservation des jeux) qu'une fois l'horloge interne de la PS4 morte, il etait impossible de jouer a vos jeux demats et aussi physiques sans etre connecté au PSN.Heureusement la transition vers la PS5 et sa totale rétrocompatibilité faisait que ce n’était pas si embêtant mais on apprend aujourd'hui que c'est la meme chose sur PS5 et SX, enfin plus ou moins.Concernant la PS5 si l'horloge interne meurt les jeux physiques PS4 comme PS5 fonctionnent toujours. Certains néanmoins ne fonctionnent pas comme RE2 Remake ou Mortal Kombat 11.Autant vous dire que c'est encore un point en moins pour la PS5 Full Digital, du moins si tout ça n'est jamais patché (car c'est théoriquement patchable selon Does It Play ).Concernant la SX, il y aurait la meme chose, mais le probleme c'est que cette derniere demande une connection obligatoire lorsque vous lancez un jeu One dessus la première fois, là ou sur PS5 les jeux PS4 peuvent se lancer directement sans connection. Ils disent aussi que la SX est a un systeme de DRM tres nefaste.