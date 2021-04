C'est un peu noel ces derniers temps, âpres la version N64 de "Starfox Adventure", voici qu'une autre relique abandonnée des temps passés fait son apparition: Castlevania Resurrection sur Dreamcast. Le jeu aurait vu Sonia Belmont et Victor Belmont se rencontrer via un voyage temporel mais a été annulé a cause du manque de confiance de Konami envers la Dreamcast.Ce prototype montré a la presse lors de l'E3 1999 possede 5 environnements non reliés entre eux dont un qui ne se charge pas ainsi qu'un boss.Malheureusement pour le moment le detenteur de ce dernier ne l'a pas mis a disposition sur le net, nous n'avons que cette video de la preuve de son existence.