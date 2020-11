Pas mal d'acheteurs on la superbe surprise de voir que lorsqu'ils installent un jeu et ejecte le Blu-Ray ( pour jouer a un autre jeu) le jeu disparait et... il faut tout redlPerso j'ai eu ce soucis avec Demon's Souls, 30 mins d'instale, je remet Spiderman, le jeu disparaitApparement ce serait la derniere MAJ qui fout la merde.-link0- un membre de JVC donne un petit tips"- Insérez le disque et ne cliquez pas sur le bouton "copier", attendez quelques secondes, la copie va se lancer automatiquement.- Faites les updates du jeu en question, puis une fois que tout est installé, éjectez le disque. Le jeu sera toujours présent sur l'écran d'accueil et visible dans la section Stockage des paramètres.Si c'est étapes ne fonctionnent pas pour vous, refaite la même chose étant déconnecté d'internet.Sony est au courant car pas mal de gens ont signalé ce cas. Plus qu'à attendre un patch pour ce drôle de soucis "Bref GG Sony