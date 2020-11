Let's Play

C'est joli, 60 fps, 4K (probablement upscalé du 1800p, je suis incapable de déceler ça à l'œil nu sur mon écran 65 pouces), sachant que les versions Next Gen seront en :Xbox Series S : 1800p 60fps ou 1080p 120fpsXbox Series X : 2160p 60fps ou 1800p 120fpsXbox One S : 1080p 60 fpsLes chargements sont masqués par les cinématiques, mais en cas de mort, il faut attendre 45 secondes sur Xbox One X. Les versions Next-Gen serait autour des 13 secondes (après, ce n'est pas ce qui m'a le plus gêné dans ce jeu).D'ailleurs, si quelqu'un sait comment obtenir la résolution du jeu sur Xbox One X, je suis preneur, je n'ai aucune idée de comment vous faites pour réussi à compter les pixels ou voir de l'upscaling :/ !