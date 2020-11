Vous savez, j'adore la communication de Sony.Tout en finesse. Ici, ils ont envoyé une PS5 très spéciale à un de leur joueur fan qui a été le premier à acheter une PS4 et une PS4 Pro . Là, ils ont envoyé une PS5, en France, à une modeste chaîne Youtube (de qualité d'ailleurs) . Le tout, sans frapper sur la table et le hurler aux 4 coins du monde...Pour TheRelaxingEnd, une PS5 dans une boite en plexiglass avec un message personnalisé a été envoyée à The Relaxing End. C'est sobre, c'est classe, et ça fait un très bel unboxing.J'ai envie de dire bravo Sony, ça respire la passion du jeu vidéo à 200%, et ça fait plaisir à voir ^^ ! Ca fait également plaisir de voir un site comme Gamekyo être reconnu, avec l'envoi d'une PS5 qui nous a permis de découvrir la console ensemble avec Shanks.Plus que 7 jours ! J'espère que les précommandes réouvriront en quantité pour satisfaire le plus grand nombre en Europe.