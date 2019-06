Discussion / Actualité

156 tests

Shanks

Randyofmana

Nobleswan

40 classiques

Hé oué, parce que en 6 ans et demi d'existence, c'est qu'on a eu le temps d'en cumuler des classiques !- dont plusieurs participations de guest (...) - plus tard, je me permets de faire un petit bilan (nan mais oué, j'adore les bilans). Cette fois-ci, à l'honneur, parce que bon quand même sans eux le jeu vidéo ne nous passionnerait certainement pas autant, les grands classiques, les hits, les monument du retro gaming vraiment très vieux ou un peu plus récents ! Et pi parce que bon vous connaissez mon intérêt pour les jeux oubliés et les petites perles inconnues, mais un bon vieux Mario, accompagné d'un Street Fighter II, pour finir sur un F-Zero X histoire de bien se décrasser les phalanges sur les boutons du pad, ça fait du bien ! Avouez.Ainsi, pas moins dese sont illustrés sur Retro Gamekyo, il suffit de cliquer sur le nom du jeu pour consulter son test, bonne lecture !