J’ai fini le jeu Mass Effect Andromeda après, si je me base aux comparatifs avec mes amis, 6 jours, 9 heures et 29 minutes :La Xbox One accueille selon mon son quinzième chef d’œuvre.Pour mettre dans le contexte, j’ai fait toutes les tâches principales, secondaire et des équipiers. J’ai visité l’ensemble des planètes à 100%, mais je n’ai pas eu le courage de finir toutes les tâches. Tout d’abord, je trouve le jeu globalement assez joli, même si on a déjà vu largement mieux. Les modélisations des visages, même avant les patchs correctifs, ne m’ont absolument pas gêné. Par contre, je trouve le travail fait sur les armures riche. J’ai trouvé les nouvelles races très intéressantes, spécialement les Angaras, dont la civilisation est passionnante. Jaal et la Moshae en sont le parfaite exemple. Du coup, en ajoutant les Kerts et les Reliquats, ça donne un bestiaire plus que varié. Les musiques, bien que discrète, collent à l’ensemble. Je ne m’attarderais pas sur le boss de fi, vu que ce n’est clairement pas la force des autres Opus de la Saga. Les déplacements, que ça soit à pieds ou à bord du Nomad, sont fluides. Ça change de certains jeux, comme les motos dans Homefront : The Revolution ou les avions dans Grand Theft Auto V, par exemple. Le scénario est aussi riche, et pleins de rebondissements. Le jeu est aussi très ouvert, et prône la tolérance. Le système de combat, efficace, ne transcende par contre pas le genre. Concernant le mode multi, que j’ai testé en utilisant le code 3 jours Xbox Live gratuits dans mon jeu Dead Rising 3, c’est classique, mais addictif. Bref, ce n’est pas le meilleur opus de la Saga, mais je le placerais quand même dans le haut du classement, le premier, que j’ai fini trois fois, restant pour moi le meilleur de la Saga. Cependant, on voit clairement que certains éléments restent en suspense, laissant présager une suite, même si ça semble mal parti d’après les dires de Bioware. J’aimerais tellement un Mass Effect Andromeda 2 et un Mass Effect Andromeda 3.Pour conclure, je veux le refaire une seconde fois, mais pas en incarnant Scott, mais Sara. Du coup, j’ai recommencé le jeu en Mode New Game Plus. Mais avant de le refaire, je termine le jeu Final Fantasy XV…Source : member15179.html