Un volume à couverture rigide haut de gamme qui montre l'art d'Ori et de la volonté des feux follets comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Ori and the Will of the Wisps est l'un de ces rares jeux qui nécessitent simplement un livre d'art; c'est un exercice pour repousser les limites de la beauté d'un jeu vidéo. Ses personnages, environnements et cinématiques sont à la pointe de l'industrie dans leur splendeur visuelle et leur direction artistique - le monde de Niwen est à la fois cohérent et plein de contrastes, et la vaste collection d'art conceptuel qui l'a fait naître est tout aussi belle que vous vous attendez. . Future Press est fier de présenter The Art of Ori and the Will of the Wisps, un livre d'art haut de gamme, entièrement axé sur le merveilleux concept art, les croquis et les storyboards qui ont abouti à la création d'un véritable chef-d'œuvre moderne. Chaque pièce est accompagnée des commentaires des artistes de Moon Studios, et le livre comprend une interview approfondie des pistes artistiques du jeu qui en fait un voyage éclairant à travers le développement du jeu.

Ori And The Will Of The Wisps aura droit à son artbook, malheureusement, uniquement en Anglais.Le livre contient pas moins de 288 pagesArtbook Amazon 34.99€Jeu Fnac 5€ en CC