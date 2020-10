"La décision de repousser la sortie de Cris Tales a été difficile à prendre, mais elle a été prise pour s'assurer que les développeurs de Dreams Uncorporated et de SYCK puissent faire découvrir la meilleure version de Cris Tales aux fans qui attendent impatiemment sa sortie", a déclaré Christina Seelye, PDG de Modus Games.

Ça parle de quoi ?



Cris Tales est un JRPG indépendant qui rend hommage aux classiques du genre avec une nouvelle perspective. Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur, tout cela simultanément sur un seul écran !



Rejoignez la chronomancienne Crisbell, tout juste éveillée, et ses compagnons fantastiques dans un monde onirique qui fait face à un sombre futur. La puissante Impératrice du temps et ses forces menacent d'abattre un cataclysme destructeur sur Crystallis et les quatre autres royaumes de la région.



Pour mettre un terme aux plans de l'Impératrice et réécrire le futur du pays, vous allez devoir embarquer dans un voyage éprouvant à travers les royaumes où vous rencontrerez de puissants alliés prêts à vous aider. Maîtrisez leurs compétences et la magie temporelle de Crisbell pour vaincre de puissants adversaires. Envoyez ces derniers dans le passé pour faire face à leur alter ego plus jeune, envoyez-les dans le futur pour succomber à un poison dont ils ont été victimes dans le présent ou créez vos propres stratégies dans ce système de combat unique.



Au fur et à mesure que les pouvoirs de Crisbell se renforcent, vous devrez faire des choix lourds en conséquence pour les personnes que vous rencontrez. Ces conséquences auront un impact en temps réel sur le monde que vous parcourez. Chaque personnage, PNJ, ennemi et royaume a un passé, un présent et un ou plusieurs futurs, selon ce que vous faites ! Son style graphique 2D dessiné à la main est animé image par image pour donner vie aux différentes possibilités sur une expérience de jeu de plus de 20 heures

Principales fonctionnalités :



Faites l'expérience simultanée du passé, de présent et du futur – Scrutez le passé et tirez-en des leçons, prenez des décisions dans le présent et changez le futur de façon à remodeler le monde de façon dynamique selon les choix que vous faites.

Maîtrisez le combat stratégique au tour par tour – Téléportez vos ennemis dans le passé ou dans le futur, synchronisez vos attaques pour de puissantes compétences de groupe et maîtrisez le timing parfait entre l'attaque et la défense pour exploiter tout le potentiel de votre équipe.

Découvrez une histoire et des personnages fascinants – L'Impératrice a élaboré un plan complexe en plusieurs étapes pour détruire le monde. Utilisez votre intelligence et recrutez de puissants alliés à travers le monde pour découvrir et mettre un terme à son plan magistral. Tentez d'arriver à la vraie fin de ce conte enchanteur.

Découvrez un monde magnifique – Montez à bord d'un vaisseau aérien ou d'un bateau pour parcourir ce magnifique monde féérique en 2D dessiné à la main. Découvrez chaque lieu et changez son futur, du royaume scintillant de Crystallis aux bas quartiers de Vinez.

Just for Games annonce la sortie en boîte de Cris Tales sur PS4, PS5, One, Series X et S mais aussi sur Switch.