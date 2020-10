En attendant le nouveau Night City Dire voici l'artbook du jeu.L'artbook est entièrement en Français et il y a du texte pour bien comprendre le monde de Cyberpunk 2077.Beaucoup d'artworks pour présenter les différents lieux du jeu, des fiches sur les personnages, les armes, il y a une blinde de choses à voir.Tout est richement détaillées, les véhicules aussi sont à l'honneur dans cet artbook, avec les différents constructeurs.Bref, il est très complet, de très bonne facture, ma couverture légèrement brillante fait son effet et bordel, 192 pages de plaisir !!J'espère qu'un autre artbook arrivera, avec cette fois, un vrai artbook avec des croquis, artworks, etc. Ça fera un complément a cet artbook.L'artbook est toujours disponible pour 35€ sur la Fnac et Amazon Fnac 35€ Amazon 35€