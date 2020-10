Razer vient de dévoiler une nouvelle souris à l'effigie du jeu le plus attendu de 2020. Qui ne sera pas retardé, car il vient de passer Gold cette semaine.

La souris embarque la technologie sans fil HyperSpeed Wireless de Razer qui promet d'être 25 % plus rapide que les autres souris sans fil du marché, un capteur optique Focus+ pouvant grimper à 20 000 DPI et des switches optiques avec un temps de réponse de 0,2 ms.

posted the 10/11/2020 at 01:57 PM by leblogdeshacka