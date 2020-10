L’animation japonaise s’est popularisée en France à la télévision dans les années 80 et 90. Aujourd’hui, la plupart des séries japonaises sont disponibles en VOD ou streaming, en direct, souvent le lendemain de leur diffusion au Japon. Le public français est familier des séries réalisées pendant les 50 dernières années, pour les avoir vues ou pour avoir lu les mangas dont elles sont tirées.

Organisé par ordre chronologique, l’ouvrage propose pour chaque série un résumé, une analyse, une mise en contexte et des anecdotes. À l’aide de pictogrammes, le lecteur peut d’un coup d’œil comprendre les thématiques et genres de la série (dramatique, historique, comédie, thriller, famille, etc.).



De Goldorak à Dragon Ball, en passant par One Piece ou Candy, découvrez l’envers du décor. Pourquoi Evangelion est-il adulé ? Comment L’Attaque des Titans a su devenir incontournable ? En quoi Les Chevaliers du Zodiaque a-t-il été révolutionnaire ?

Un livre sympa va sortir très prochainement, et a l'intérieur nous aurons droit aux 100 séries d'animation Japonaise.Oui oui, nous aurons droit à DBZ, Les chevaliers du zodiaque, Nicky Larson, Ranma 1/2, Sailormoon (oui j'aime bien ), le collège fou fou fou ( j'espère qu'il sera dedans ).Il sera disponible le 14 Octobre