Mylène Farmer : l’Ultime Création – Amazon Original (Documentaire) déjà disponible





Les nouveautés sur Prime Video, pour le mois d'Octobre. Gros mois pour Blumhouse sur Amazon qui capitalise sur Halloween ce mois-ci. La nouvelle série TWD, pourquoi pas, j'espère qu'elle sera meilleure que la série d'origine.Bon j'attends encore, les séries Slider, Stargate, K2000, Chapeau melon et bottes de cuir et un petit Mission Impossible la série.-Elementary – Saison 7-New-York : unité spéciale Saisons 11 à 20-Arkansas-Les vacances de Mr Bean-The Walking Dead : World Beyond – Saison 1 – Amazon Exclusive-Le Labyrinthe & Le Labyrinthe : Terre Brulée-All or Noting : Tottenham Hotspur – Amazon Original (Série documentaire en VOSTFR seulement)-Once Upon A Time – Saisons 1 à 7-Black Box (« Welcome to the Blumhouse ») – Amazon Original-The Lie (« Welcome to the Blumhouse ») – Amazon Original-The Postcard Killings – Amazon Original-Exodus : Gods and Kings-Babel-What the constitution means to me – Amazon Original (pièce de théâtre)-Evil Eye (« Welcome to the Blumhouse ») – Amazon Original-Nocturne (« Welcome to the Blumhouse ») – Amazon Original-OS4A2– Saison 2-Cut Throat City – Amazon Original-Utopia – Saison 1 – Amazon Original-Truth Seekers – Saison 1 – Amazon Original-The Challenge : ETA – Amazon Original (Série documentaire)