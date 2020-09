Très bonne nouvelle, Zack Snyder pourra tourner de nouvelles scènes pour Justice League en Octobre.Batfleck, Ray "Cyborg" Fisher et Gal "Wonder-Woman" Gadot tourneront de nouvelles scènes pour cette nouvelle version du film.Putain que j'ai hâte de voir le résultat et surtout les premières photos de tournage.

posted the 09/23/2020 at 10:37 PM by leblogdeshacka