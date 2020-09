Le Joker est enfin parvenu à ses fins : il a tué Batman au cours d'un duel explosif ! Mais à présent que son plus cher ennemi n'est plus que lui reste-t-il à faire de ses journées ? Ainsi, l'ancien Clown Prince du Crime devient Joe Kerr, un simple citoyen de Gotham, et ne tarde pas à tomber amoureux. Mais l'ancien maniaque est-il véritablement devenu sain d'esprit ?

Joker Fini de rire c'est quoi ?L'année 2020 fête les 80 ans du Joker et Urban Comics nous propose un beau Comics, avec 2 aventures différentes et tellement prenantes.La première aventure, nous propose de découvrir un Joker qui a enfin tué Batman et qui coule des jours paisibles sous le nom de Joe Kerr. La deuxième aventure, nous propose un Joker qui est condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis, et Batman tente de le sauver.Vraiment sympa ces deux histoires qui nous propose de découvrir un Joker différent, j'ai bien aimé la première aventure du Joker qui essaie de mener une vie normale, mais qui au final se fait rattrapper par sa Némésis et qui décide de tout quitter pour sa vie d'avant.Au scénario nous retrouvons, JM DeMatteis, Dixon Chuck et au dessin, Nolan Graham, mais aussi Joe Staton.Il est bon de noter que les deux récits ont été réalisés en 1994 et 1996.En fin de comics nous avons droit à quelques couvertures alternatives et aussi les biographies des différents auteurs et dessinateurs du comics. Le genre de petit bonus bien sympa, même si j'aimerais bien voir des planches brutes ou même des petites interviews.