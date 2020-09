Mon petit avis sur le premier Tome de Die, le nouveau comics de Kieron Gillen au scénario et Stéphanie Hans au dessin.Avec un scénario très axé sur le Fantastique, Die nous fait découvrir un groupe de six adolescents qui disparaissent dans un jeu de rôle de fantasy en 1991. Deux ans plus tard, seuls cinq d'entre eux ressurgissent. Aujourd'hui, trente ans après cette expérience bouleversante, ils s'apprêtent à repartir dans le monde dangereux de Die pour découvrir que le jeu n'en à pas tout à fait fini avec eux.L'histoire est vraiment dingue et j'ai hâte de lire le Tome 2, qui devrait arriver en Novembre je crois.Les personnages sont très bien écrit, fans de jeu de rôle, vous trouverez les codes du genres à travers ce comics . Ceux qui n'y connaissent rien (comme moi ! ) rien de grave tout est expliqué et on s'imagine dans le jeu tel les héros de Jumanji dans un monde Fantastique. Comme dans le film Jumanji, les personnages ont des rôles différents dans le jeu et leurs vies réelles. C'est vraiment sympa de les voir dans le jeu, plusieurs années après dans le rôle qu'ils ont créé il y a 30ans.Le scénario est bien écrit Kieron Gillen maîtrise son sujet des jeux Donjons & Dragons, en même temps c'est un fan de jeu de rôle, ça aide pas mal !Les dessins sont également maîtrisé par Stéphanie Hans qui donne tout sur cette série.Panini Comics nous livre un livre de qualité avec 184 pages d'un comics très bien réalisé. Avec des bonus en fin de pages (j'ai bien les différentes couverture proposé), des articles sont présents, dont un écrit par Stéphanie Hans,des couvertures alternatives et des croquis.Le plus de cette nouvelle série, le Tome 1 disponible pour seulement 10€ jusqu'à la fin de l'année. Aucune excuse pour ne pas craquer !