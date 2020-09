Voilà, The Mirror rapporte que deux suites pour le film Joker (prévues pour 2022 et 2024 ?)qui seraient en préparation.Joaquin Phoenix se serait vu proposer 50 millions de dollars par Warner Bros. pour reprendre son rôle du Joker et que Todd Phillips, réaliserait les films.Je me souviens encore de Todd Phillips qui nous disait que ce serait un one-shot