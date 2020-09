Pour célébrer l’Italie de la Formule 1 l’année où le pays accueille exceptionnellement trois Grands Prix, Puma présente les SpeedCat PRO Scuderia Ferrari, les chaussures authentiques de Charles Leclerc dans une édition spéciale limitée.



Les matières et les technologies les plus avancées dans le monde des courses caractérisent ces sneakers à l’esprit racing, pensées pour les tifosis du team de Maranello. Elles se distinguent par des solutions ultra-innovantes telles que la tige et la doublure, en tissu léger et ignifuge, garantissant un confort, une vitesse et une protection hors-pair.



La personnalité sportive du modèle apparaît dans les détails : le talon doté d’un empiècement en véritable fibre de carbone assure un maintien idéal, la semelle en caoutchouc est conçue pour contrôler parfaitement les pédales et l’élément en EVA apporteconfort et stabilité au volant sans renoncer à la légèreté.



Une carte postale avec l’autographe original du pilote, signé personnellement par Leclerc, accompagne les SpeedCat Pro Leclerc. Développées conformément aux critères de la Formule 1, elles sont prêtes à devenir un accessoire culte pour les passionnés de vitesse.

Pour le 1000ème GP, Ferrari voit les choses en grand avec une nouvelle livrée, une combinaison spéciale pour les pilotes et des baskets ultra collector.Sinon il y a les baskets de Leclerc en commande sur le Store Ferrari. Store Ferrari 450€