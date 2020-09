Alors que Sony a mis fin à la production de la PS Vita l'année dernière, la console portable continue de prospérer sur le marché des jeux et du matériel d'occasion au Japon.Vous trouverez ci-dessous le top 5 du matériel et des périphériques de jeux vidéo d'occasion vendus sur eBay Japon d'avril à juin 2020:1) PS Vita2) PSP3) Nintendo DS Lite4) Contrôleur GameCube5) Nintendo 64Selon Ayako Hayashi le responsable multi-catégories d'eBay ce succes serait en partie du au fait que la PSVita a eu une montée en cote du coté des USA (en moyenne 150 euros contre en moyenne 75 dollars au Japon), ce qui attirent les joueurs occidentaux, en plus du fait que la console soit region free et que les japonais soient tres soigneux en general.