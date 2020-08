Tracklist :



Disque 1



Face A



Prologue

Firelink Shrine

Taurus Demon

Bell Gargoyle

Pinwheel

Gaping Dragon

Chaos Witch Quelaag

Face B



Daughters of Chaos

Iron Golem

Ornstein & Smough

Gwynevere, Princess of Sunlight

Great Grey Wolf Sif

Ceaseless Discharge

Centipede Demon

Disque 2



Face C



Four Kings

Seath the Scaleless

Gravelord Nito

Bed of Chaos

The Ancient Dragon

Crossbreed Priscilla

Dark Sun Gwyndolin

Face D



Gwyn, Lord of Cinder

Nameless Song

Sanctuary Guardian

Knight Artorias

Battle of Stoicism

Manus, Father of the Abyss



Face A



Departure

Fire Keepers

Majula

The last Giant

The Pursuer

Old Dragonslayer

Face B



Dragonrider

Sparring

Flexile Sentry

Ruin Sentinel

Belfry Gargoyle

The lost Sinner

Executioner’s Chariot

Disque 2



Face C



Duel

Skeleton Lord

Covetous Demon

Mytha, The Baneful Queen

Old Iron King

Scorpioness Najka

Royal Rat Authority

Face D



The Duke’s Dear Freja

Royal Rat Vanguard

The Rotten

Queen of Drangleic

Looking Glass Knight

Darklurker

Disque 3



Face E



Milfanito

Demon of Song

Velstadt, the Royal Aegis

King Vendrick

Throne Defender, Throne Watcher

Guardian Dragon

Ancient Dragon

Face F



Nashandra

Longing

Elana, The Squalid Queen

Sinh, The Slumbering Dragon

Disque 4



Face G



Worshippers of the Dead

Fume Knight

Sir Alonne

Aava, the King’s Pet

Burnt Ivory King

Face H



Zallen and Lud

Aldia, Scholar of the First Sin

Nowhere

Remains

Bearer of the Curse

Sin and Crowns



Face A



Premonition

Dark souls III

Prologue

Firelink Shrine

Iudex Gundyr

Vordt of the Boreal Valley

Face B



Curse-Rotted Greatwood

Crystal Sages

Deacons of the Deep

High Lord Wolnir

Pontiff Sulyvahn

Dancer of the Boreal Valley

Disque 2



Face C



Dragonslayer Armour

Old Demon King

Oceiros, The Consumed King

Ancient Wyvern

Nameless King

Abyss Watchers

Face D



Yhorm the Giant

Aldrich, Devourer of Gods

Lorian, Elder Prince | Lothric, Younger Prince

Soul of Cinder

Secret Betrayal

Disque 3



Face E



E3 2015 Debut Trailer

Sister Friede / Father Ariandel and Friede / Blackflame Friede

Champion’s Gravetender / Gravetender Greatwolf

Demon from Below / Demon in Pain / Demon Prince

Spear of the Church

Face F



Darkeater Midir

Slave Knight Gael

Epilogue



Dark Souls revient en vinyles dans des versions très limitées. 250 exemplaires numérotés.En 2009 Dark Souls déferlait sur la communauté gaming mondiale, devenant rapidement l'un des titres les plus acclamé de toute l'histoire vidéoludique, aussi bien pour son gameplay punitif que son univers sombre et maussade. Sa bande-son, tout simplement terrifiante, aura été composée par la légende de l'industrie Motoi Sakuraba. Longtemps recherchée par les fans et les connaisseurs du genre, cette pièce-maîtresse du gaming moderne arrive finalement en vinyle pour la première fois, grâce à un partenariat entre SPACELAB9 et Bandai Namco.Dark Souls (Original Soundtrack) sera disponible le 13 novembre, à 44.99€ pour version colorée, et à 39.99€ pour la version transparente.A propos de Dark Souls II (Original Soundtrack) :Dark Souls II, la suite très attendue de Dark Souls 2009 est sortie en fanfare en mars 2014. Comme pour son prédécesseur, sa bande-son complexe et maussade réussie à toucher la corde sensible des fans du compositeur Motoi Sakuraba, comme de ceux des fans de la franchise, prenant la première place de nombreux "Best of 2014".Dark Souls II (Original Soundtrack) sera disponible le 13 novembre, à 44.99€ pour version colorée, et à 39.99€ pour la version transparente.A propos de Dark Souls III (Original Soundtrack) :Dark Souls III, dernier opus de la série des Dark Souls, sorti en 2016, réussira encore une fois à rassembler les fans de la franchise tout en étendant son public. La bande-son, portée par le compositeur de Dark Souls II et de Bloodborne, Yuka Kitamura, est jouée par l'orchestre Philharmonique de Tokyo. Désormais, seules les braises subsistent. Préparez-vous à embrasser les ténèbres... encore une fois !Dark Souls (Original Soundtrack) sera disponible le 13 novembre, à 44.99€ pour version colorée, et à 39.99€ pour la version transparente.N'hésitez pas à passer par les liens, ils servent pour les concoursFnac