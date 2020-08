Disney+ présente son catalogue de sortie pour Septembre. Rien de foufou pour le moment, Disney+ ressemble plus à une arnaque en attendant le lourd qui devrait arriver en fin d'année. Avec les séries Marvel et surtout Mulan gratuit chez nous.

RioRio 2One Upon a Time : saisons 4 & 5Planète HostileLe Seul et Unique IvanDans les yeux d'EnzoLa Bande à Picsou - Saison 2Becoming : Réveler son TalentBigSoy Luna : Saisons 2 & 3Violetta - Saison 3Les trésors perdus des Mayas - Saison 1L'Aventure Apollo, objectif Lune - Saison 1Société Secrète de la RoyautéAu cœur de Disney's Animal KingdomHortonLe royaume du crabe de cocotierLa Méditerranée : une mer de plastiqueCar S.O.S. - Saison 7

