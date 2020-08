Samedi 22 août à 19h25 heure française -

Annonce de Warner Bros. Games Montréal

Ne manquez pas l’annonce d’un nouveau jeu palpitant et la session de questions-réponses avec ses développeurs.



Dimanche 23 août à 02h10 heure française - Suicide Squad : Kill the Justice League

Will Arnett présentera le très attendu jeu vidéo de Rocksteady Studios, créateurs de la franchise Batman : Arkham

Si comme moi vous vous demandez à quelle heure seront présentés les deux futurs jeux DC, voici l'heure de la révélation pour chacun.