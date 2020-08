Le lot comprend les éléments suivants dans le jeu:



1000 V-Bucks

Trois tenues: le Joker, Poison Ivy et Midas Rex

Trois Back Blings: Laugh Riot (réactif), Back Bloom et Midas Crest

Quatre pioches: Bad Joke, The Joker's Revenge, Ivy Axe et Kingmaker

Choisissez une carte Contrail

Warner Bros. s'associe avec Fortnite pour sortir une édition physique et numérique de skins de l'univers DC Comics. Le nom de cette édition, Fortnite: The Last Laugh Bundle au prix de 29.99€.A l'intérieur nous retrouverons :Disponible sur PS4, Switch, One et surtout sur les prochaines gen.Le était aussi disponible sur iOS et Android, mais plus maintenant !!Date de sortie prévue le 17 Novembre