Enfin, vous aurez peut-être reconnu dans la bande-annonce la voix d’un certain Alan Wake, qu’on peut apercevoir à la fin. Depuis plusieurs années, nous glissons dans nos jeux des références aux précédentes productions de Remedy, comme vous avez pu le remarquer en jouant à Control… Mais si ce n’étaient pas que de simples références ?



Si, depuis plus de dix ans, nous avions pour projet de relier entre eux certains de nos jeux ? Un univers Remedy connecté, en quelque sorte. Et si ce projet était sur le point d’aboutir ?

À cette heure, vous avez déjà dû voir la bande-annonce d'EMA, notre prochaine extension pour Control. Depuis plus de 10 ans, nous avons un rêve fou. L'idée que les récits racontés dans certains de nos jeux seraient connectés entre eux, un univers connecté d'histoire et d'évènements avec des personnages et un lore partagés. Chaque jeu est une expérience stand-alone, mais chaque jeu est une porte vers un univers plus grand avec des opportunités de cross-over passionnantes.



Doucement, patiemment, en secret, nous avons planifié et œuvré pour faire de cela une réalité. Je suis incroyablement excité de vous dévoiler cela maintenant, l'heure est venue de faire le premier pas sur cette route établissant le Remedy Connected Universe. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux de pouvoir enfin faire cette annonce.



Ce qui est arrivé dans Alan Wake en 2010 est l'un des cas sur lequel le Bureau Fédéral de Contrôle a enquêté. L'extension EMA est le premier évènement cross-over officiel du Remedy Connected Universe, qui amène le lore d'Alan Wake dans Control.



Et ce n'est que le début. Nous sommes déjà à pied d'œuvre sur un futur jeu de Remedy qui prendra place dans ce même univers.

Je viens de voir ça, bordel ça défonce !!!