Superman, le tout premier super-héros au monde. Le buste a été autorisé par Warner Bros.88 cm de hauteur, la tête et la peau sont toutes faites de silicone platine, la texture de la peau est clairement visible et peut être conservée longtemps.



Parallèlement, nous avons adopté la technique de greffe de cheveux pour représenter les poils, la moustache et les poils fins. De plus, pour vivifier ses mystérieux yeux bleus, nous avons spécialement personnalisé une paire de prothèses oculaires bleues pour lui, dans le but de faire revivre la scène qu'il change de journaliste à Superman de notre mieux.



Condition de déplacement et de stockage



Température adéquate: 0-30 ℃. La durée de vie du produit peut être réduite lorsque la température est trop élevée ou trop basse.

Humidité adéquate: 20% -60%. La coiffure peut changer si l'humidité est trop élevée.

Évitez les rayons directs du soleil. Le buste en silicone ne peut être affiché qu'à l'intérieur.

Éloignez-vous des objets pointus et du feu pendant le déploiement

Soyez prudent avec la poussière. L'effet de déplacement peut être influencé par le bâton de poussière sur les pièces en silicone et les vêtements.

Conservation et entretien des pièces en silicone



Retirez régulièrement la poussière de surface avec une brosse douce. Le nettoyage doit être peu fréquent, ne le nettoyez que tous les 3 à 6 mois.

Retirez délicatement la tache avec un chiffon doux et humide.

Ne pas frotter, étirer ou rayer le visage et les autres parties nues.

Le matériau en silicone utilisé dans ce produit est écologique.

Infinity Studio dévoile un buste grandeur nature de Superman tiré de Justice League.