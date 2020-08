Cette version Créée pour la Xbox du Razer Kishi est optimisée pour le cloud gaming avec le Xbox Game Pass Ultimate et offre une période d’essai gratuite de 14 jours. L’appareil est également compatible avec des jeux Android.



Cette version ajoute la flexibilité des boutons intégrés Xbox Nexus, View et Menu à l'ensemble des fonctionnalités de la manette de jeu universelle Razer Kishi pour Android™.



Le cloud gaming sera disponible avec le Xbox Game Pass Ultimate dès le 15 septembre et nécessite une manette adaptée pour en profiter. La Razer Kishi est un accessoire indispensable pour le jeu sur console dans la configuration la plus portable, ergonomique et à très faible latence disponible.



C'est pas mal ça pour jouer dans la voiture