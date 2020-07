"Cet artbook a été réalisé pour commémorer les 30 ans de la série.



Il rassemble de précieux témoignages d’artistes et programmeurs impliqués dans les jeux de toutes les générations, ainsi qu’une compilation de visuels liés à ces jeux.



Il est une madeleine de Proust pour les anciens fans passionnés, et une plaque commémorative expliquant comment on en est arrivé au dernier opus pour les joueurs actuels qui continuent de combattre. Nous espérons vivement que cet ouvrage parviendra à transmettre le message de l’œuvre cultivée depuis trente ans par les développeurs et les joueurs, tout en servant de manuel montrant la voie vers le futur de la série.



En passant le cap des 30 ans, la puissance de Street Fighter s’étend au-delà du monde. »





Daisuke Kihara

Street Fighter Memorial Archive : Beyond the World
Artbook
Collection Kuro
POP
21 x 29,7 cm
264 pages / 39,90 euros
L'artbook sera disponible le 10 Septembre