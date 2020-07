La machine ultime pour les fans des jeux d’arcade de Capcom ! Le Capcom Home Arcade fait entrer l’arcade à la maison grâce à une machine unique prête à l’emploi. Habillé du célèbre logo à deux couleurs de Capcom, le Capcom Home Arcade permet de profiter d'une véritable expérience de jeu d'arcade en solo et en multijoueur. En plus de 16 des meilleurs jeux de Capcom issus de l'âge d'or de l’Arcade, la machine est fournie avec deux sticks et des boutons de qualité premium qui reproduisent à la perfection l’expérience originale. Liste des jeux préinstallés : - 1944: The Loop Master - Alien vs Predator - Armored Warriors - Capcom Sports Club - Captain Commando - Cyberbots: Fullmetal Madness - Darkstalkers: The Night Warriors - Eco Fighters - Final Fight - Ghouls ‘n Ghosts - Giga Wing - Street Fighter II‘: Hyper Fighting - Mega Man: The Power Battle - Progear - Strider - Super Puzzle Fighter II Turbo • Une expérience authentique : profitez de deux sticks Sanwa JLF-TP-8YT équipés de guides octogonaux 8 voies GT-Y ainsi que de boutons Sanwa OBSF pour une précision, des temps de réponse et une résistance exemplaires. Les 16 jeux préinstallés proviennent des versions Arcade originales tournant sur les systèmes CPS1 et CPS2 tandis que l’émulation est dit par FB Alpha. Le Capcom Home Arcade offre une expérience unique, d’une authenticité et d’une fidélité à toute épreuve. • Jouez en solo, en compétition ou en coop : faites les meilleurs scores en solo, faites équipe avec un ami, jouez en coop multijoueur ou affrontez-les en un contre un. Puis uploadez vos meilleurs scores grâce à la connexion Wifi du Capcom Home Arcade sur le tableau des scores international afin de vous mesurer avec les joueurs du monde entier. • Aucune pièce à insérer : connectez le câble HDMI fourni avec le Capcom Home Arcade à votre TV, le câble USB fourni sur une prise secteur USB et appuyez sur ON !

